0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

EPGİS duyurdu: LPG'ye zam, benzin ve motorine indirim

01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96, Benzinde 23 KRŞ/LT indirim yapılacak. LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

EPGİS duyurdu: LPG'ye zam, benzin ve motorine indirim
Ömer
Ömer
28 Şubat 2022 Pazartesi 19:37

EPGİS'den yapılan açıklama şu şekilde:

"01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir"

LPG'YE ZAM

ARTIK ÖTV İNDİRİMİ YAPILAMAYACAK

Akaryakıtta vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmesini sağlayan Eşel mobil sistemi, son yapılan ÖTV indirimi ile yarın itibarıyla sona erecek.

Bundan sonra gelecek olan zamlar ve indirimler pompaya yansıyacak şekilde yapılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
1 Mart Salı 2022 Resmi Gazete Kararları
1 Mart Salı 2022 Resmi Gazete Kararları
0
1 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
1 Mart Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
1 Mart Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
1 Mart Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.