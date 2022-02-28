EPGİS duyurdu: LPG'ye zam, benzin ve motorine indirim

01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96, Benzinde 23 KRŞ/LT indirim yapılacak. LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak.

EPGİS'den yapılan açıklama şu şekilde: "01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 96 Benzinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" LPG'YE ZAM ARTIK ÖTV İNDİRİMİ YAPILAMAYACAK Akaryakıtta vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçilmesini sağlayan Eşel mobil sistemi, son yapılan ÖTV indirimi ile yarın itibarıyla sona erecek. Bundan sonra gelecek olan zamlar ve indirimler pompaya yansıyacak şekilde yapılacak.

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