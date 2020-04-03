Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapmamasına tepki yağdı. Yurttaşlar karara, “Biz devlet ödesin diye beklerken, EPDK yeni karar aldı, Tüketmeden neyin ödemesi bu” diyerek tepki gösterdi. “DOĞACAK MAĞDURİYETLER DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?”, “TÜKETMEDEN NEYİN ÖDEMESİ OLACAK?”, “YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ VERGİLERİ KALDIRILSIN”

EPDK'nin Fatura Kararına Tepki Yağdı: Biz Devlet Ödesin Diye Beklerken...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapmamasına tepki yağdı. Yurttaşlar karara, “Biz devlet ödesin diye beklerken, EPDK yeni karar aldı, Tüketmeden neyin ödemesi bu” diyerek tepki gösterdi. “DOĞACAK MAĞDURİYETLER DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?”, “TÜKETMEDEN NEYİN ÖDEMESİ OLACAK?”, “YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ VERGİLERİ KALDIRILSIN”

EPDK, koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için 3 ay süreyle sayaç okuması yapmayacağını, faturaları geçmiş kullanıma göre düzenleyeceğini açıkladı. Karara, aralarında milletvekillerinin de yer aldığı çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ayrıca Kiracı Olan 2 Ay sonra evden çıkacak vatandaşların yakmadığı halde ödedikleri doğalgaz faturaları ne olacak ? Adam kiracı ya çıkıp gidecek neden yakmadığı elektrik su doğalgaz faturasını ödesin ki

Bunu yapmaktaki amacınız ne ? Başkan Erdoğan'ı Aldığınız bu yanlış kararlarla yıprattığınız yetmedi mi? Bunuda mı Başkan Erdoğan Çözsün ?

sayaç okuyan personel elektrik su doğalgaz sayaçlarını okuyup Kapı girişine bırakıp gidiyor bundaki sorun ne okusun gitsin hiç bişi yapamıyorsunuz bari düzeni bozmayın!!!