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EPDK'nın ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz uygulaması başladı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK'nın ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de
Kamusaati
Kamusaati
05 Mayıs 2023 Cuma 19:24

Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor.

Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor.

Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.

Doğalgaz 1 ay ücretsiz

Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı.

Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.

Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibarıyla başladı.

Uygulama Resmi Gazete'de yayınlandı

Ücretsiz doğalgaz uygulaması, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti 40 milyar lira olarak hesaplandı.

"40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şu cümleleri kurdu:

"Merkezi sisteme bağlı mesken sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Usul ve esasları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için gerekli bütün detayları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve akabinde uygulanacak indirimle birlikte yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize hayırlı olsun."

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Buna göre, ücretsiz gaz uygulaması döneminde aboneden tahsilat yapılırsa fatura iptal edilerek tahsil edilen tutar 3 iş günü içinde aboneye nakit olarak ödenecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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