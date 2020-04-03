Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapmamasına tepki yağdı. Yurttaşlar karara, “Biz devlet ödesin diye beklerken, EPDK yeni karar aldı, Tüketmeden neyin ödemesi bu” diyerek tepki gösterdi. “DOĞACAK MAĞDURİYETLER DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?”, “TÜKETMEDEN NEYİN ÖDEMESİ OLACAK?”, “YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ VERGİLERİ KALDIRILSIN”
EPDK'nin Fatura Kararına Tepki Yağdı: Biz Devlet Ödesin Diye Beklerken...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okuma yapmamasına tepki yağdı. Yurttaşlar karara, “Biz devlet ödesin diye beklerken, EPDK yeni karar aldı, Tüketmeden neyin ödemesi bu” diyerek tepki gösterdi. “DOĞACAK MAĞDURİYETLER DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?”, “TÜKETMEDEN NEYİN ÖDEMESİ OLACAK?”, “YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ VERGİLERİ KALDIRILSIN”
EPDK, koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için 3 ay süreyle sayaç okuması yapmayacağını, faturaları geçmiş kullanıma göre düzenleyeceğini açıkladı. Karara, aralarında milletvekillerinin de yer aldığı çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Ayrıca Kiracı Olan 2 Ay sonra evden çıkacak vatandaşların yakmadığı halde ödedikleri doğalgaz faturaları ne olacak ? Adam kiracı ya çıkıp gidecek neden yakmadığı elektrik su doğalgaz faturasını ödesin ki
Bunu yapmaktaki amacınız ne ? Başkan Erdoğan'ı Aldığınız bu yanlış kararlarla yıprattığınız yetmedi mi? Bunuda mı Başkan Erdoğan Çözsün ?
sayaç okuyan personel elektrik su doğalgaz sayaçlarını okuyup Kapı girişine bırakıp gidiyor bundaki sorun ne okusun gitsin hiç bişi yapamıyorsunuz bari düzeni bozmayın!!!
“YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ VERGİLERİ KALDIRILSIN”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer karara “Her kesim daralırken özel elektrik ve doğalgaz şirketleri de virüs için fedakarlık yapsın. Üç ar süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaştan alınmasın. Üç ay sonrası yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz vergileri kaldırılsın” diyerek tepki gösterdi.
“TÜKETMEDEN NEYİN ÖDEMESİ OLACAK?”
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Doğalgaz ve elektrik faturaları üç ay okunmayacak, faturalar bir önceki yılın aynı dönemindeki üç aylık ortalama üzerinden düzenlenecek. Oteller, restoranlar, lokantalar, kahveler, kafeteryalar, fabrikalar kapandı öğrenciler evleri terk etti. Tüketmeden neyin ödemesi olacak?” dedi.
“DOĞACAK MAĞDURİYETLER DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?”
Ekonomist Mustafa Sönmez de “Diyelim kafe, berber sahibiyim, diyelim anneme taşındım, 3 ay hiç doğal gaz, elektrik kullanmadım, sen nasıl eskiden kullandığım miktar üstünden fatura kesersin? Bu gibi durumlardan doğacak mağduriyetler düşünüldü mü?” ifadelerini kullandı.
Tepki gösterenlerin bazıları şu şekilde:
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