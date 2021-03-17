EPDK'dan akaryakıtta tavan fiyat kararı

Türkiye’nin tüm illerinde akaryakıt satışlarında uygulanacak tavan fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında uygulanan haksız fiyat artırımı konusunda harekete geçti.

Birçok firma ve işletmede yapılan incelemelerin ardından 'gizli zam' nedeniyle ceza kesilirken bugün olağanüstü toplanan kuruldan yeni bir karar çıktı.

TAVAN FİYAT KARARI

EPDK, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek, ortaya çıkan kâr oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla “tavan fiyat” uygulanması kararı aldı.

TÜM İLLERDE TAVAN FİYATLAR BELİRLENECEK

Bu karar ile Türkiye’nin tüm illerinde uygulanacak tavan fiyatlar, EPDK tarafından belirlenecek.

Şirketler, bu fiyatlardan daha yüksek meblağlarda kesinlikle satış yapamayacak. Yaptığının tespiti halinde EPDK tarafından hakkında soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

3 BÜYÜK İLDE UYGULANACAK TAVAN FİYAT

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olacak.

"EN DOĞRU KARARI VERDİK"

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, daha önce yaptıkları uyarılara rağmen bazı sektör oyuncularının gereken adımları atmadığını belirterek, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kar oyunları ile bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik.” dedi.

"17 İLA 20 KURUŞ İNDİRİMLER OLACAK"

EPDK Başkanı Yılmaz, şunları söyledi:

“Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak.”

Enerji piyasalarında serbestliğe büyük önem verdiklerini ancak tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, “Toptan ve otomasyon satışlarındaki indirimlerin pazarlık gücü olmayan istasyon müşterilerinin üzerine zam olarak yüklenmesini izin vermeyiz. Tüketici grupları arasında çapraz sübvansiyona, serbest piyasanın yapısını bozacak manipülasyonlara da asla kayıtsız kalamayız. Hep söyledik piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için kanunla verilmiş yetkilerimizi kullanmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Umuyorum bu kararımız bütün sektör oyuncuları tarafından iyi anlaşılır, gereken mesaj alınır, fiyatlar konusunda gereken hassasiyet gösterilir.” dedi.

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar, EPDK’nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Tavan fiyat uygulaması 2 ay geçerli olacak. EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.