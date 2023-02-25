Enkazdan 75. saatte çıkarılan Melek, hastanede yaşamını yitirdi! Geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malik Ejder Caddesi'nde oturdukları 5 katlı binanın yıkılmasıyla Canan Güneş ile kızı Melek ve oğlu Mehmet enkaz altında kaldı. Bu sırada aşçılık yaptığı Kıbrıs'ta olan baba Zekeriya Güneş (44), Kahramanmaraş'a döndü.

75 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILMIŞTI

Güneş'in eşi ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı, kızı Melek ise 75'inci saatte sağ çıkarıldı. Ankara'da hastaneye sevk edilen Melek, 5 gün sonra mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

HASTANEDE HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Melek'ten geriye, akrabalarının hastane odasında çektiği video kaldı. Görüntülerde Melek Güneş'in, "Babam aradı. Açtım 'Alo' dedim ama sesim gitmedi. Ondan sonra yine deprem oldu. Bu sefer aşağıya çöktük. Onu hissettim. Elimi attığım yerde su vardı. Kaç kere ses duydum. Hiç uyumadım" dediği görüldü. Zekeriya Güneş, eşi ve 2 çocuğunun cenazelerini teslim alıp Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na getirerek yan yana toprağa verdi.