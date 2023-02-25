belediye kadro
belediye kadro
0
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0

Enkazdan 75. saatte çıkarılan Melek, hastanede yaşamını yitirdi! Geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı

Enkazdan 75. saatte çıkarılan Melek, hastanede yaşamını yitirdi! Geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı

Enkazdan 75. saatte çıkarılan Melek, hastanede yaşamını yitirdi! Geriye nasıl kurtulduğunu anlattığı video kaldı
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 22:54

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan Canan Güneş ile oğlu Mehmet Güneş yaşamını yitirdi, kızı Melek ise 75. saatte sağ çıkarıldı. Mide kanaması nedeniyle 5 gün sonra hayatını kaybeden Melek'ten geriye hastanede, enkaz altında yaşadıklarını anlattığı video kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malik Ejder Caddesi'nde oturdukları 5 katlı binanın yıkılmasıyla Canan Güneş ile kızı Melek ve oğlu Mehmet enkaz altında kaldı. Bu sırada aşçılık yaptığı Kıbrıs'ta olan baba Zekeriya Güneş (44), Kahramanmaraş'a döndü.

Güneş'in eşi ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı, kızı Melek ise 75'inci saatte sağ çıkarıldı. Ankara'da hastaneye sevk edilen Melek, 5 gün sonra mide kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Melek'ten geriye, akrabalarının hastane odasında çektiği video kaldı. Görüntülerde Melek Güneş'in, "Babam aradı. Açtım 'Alo' dedim ama sesim gitmedi. Ondan sonra yine deprem oldu. Bu sefer aşağıya çöktük. Onu hissettim. Elimi attığım yerde su vardı. Kaç kere ses duydum. Hiç uyumadım" dediği görüldü. Zekeriya Güneş, eşi ve 2 çocuğunun cenazelerini teslim alıp Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na getirerek yan yana toprağa verdi.

El Salvador'da 2 bin kişilik çete yeni cezaevine nakledildi! Görüntüler dünyada gündem oldu
El Salvador'da 2 bin kişilik çete yeni cezaevine nakledildi! Görüntüler dünyada gündem oldu
0
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
Türkücü Mustafa Keser, depremzedelere moral gecesinde havuza düştü
0
Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.