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Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM'deki paraları olduğu yerden çıkarıp, polislerle birlikte yetkililere teslim etti.

Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi
Kamusaati
Kamusaati
20 Şubat 2023 Pazartesi 13:11

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor.

PARA DOLU KASA BULUNDU

Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu.

HEMEN POLİSE HABER VERDİLER

Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkilileri bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesiyle ATM'deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.

İşte o görüntüler;


Kaynak: Kamu Saati Özel
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