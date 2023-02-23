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Enkaz çalışmaları bitti mi? Deprem arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek? Enkaz çalışmaları kaç gün sürer?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, Enkaz çalışmaları bitti mi? Deprem arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek? Enkaz çalışmaları kaç gün sürer? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Enkaz çalışmaları bitti mi? Deprem arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek? Enkaz çalışmaları kaç gün sürer?
Kamusaati
Kamusaati
23 Şubat 2023 Perşembe 16:25

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, kaç gün sürer? Enkaz çalışmaları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Depremde arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Enkaz çalışmaları kaçıncı gün biter? Tüm enkaz çalışmaları tamamlandı mı? Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın tamamı çıkartıldı mı? İşte ayrıntılar...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi. Öte yandan Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi.Depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Sezer, "Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle ve dikkatle devam ediyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Arama kurtarma çalışmaları devam eden iller:

  • - Kahramanmaraş
  • - Hatay


Kaynak: Kamu Saati Özel
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