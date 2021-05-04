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Engelli maaşı alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2021? bayram ikramiyesi kimler olabilir?

Ramazan Bayramı adım adım yaklaşırken emeklileri de bayram ikramiyesi telaşı sardı. Ancak engelli maaşı alan vatandaşlar da arama motorunda engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alabilir mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki bayram ikramiyesi kime verilecek? Engelli maaşı alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Engelli maaşı alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi 2021? bayram ikramiyesi kimler olabilir?
04 Mayıs 2021 Salı 12:56

Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyesi için Engelli maaşı alan vatandaşların da aramaları başladı. Bayram ikramiyesi kimler alabilir, engelli maaşı alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi gibi soruların yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek? engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Engelli maaşı alanlar bayram ikramiyesi alıyor mu?

Bayram ikramiyesi sadece emekli vatandaşlara verilen bir ödeme. Bu nedenle engelli maaşı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alamıyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek?

Ramazan Bayramı ikramiyesi her yıl bayram öncesinde emekli vatandaşlara ödeniyor. Geçtiğimiz yıllarda bin lira olarak ödenen ikramiye bu yıl 1100 lira olarak hesaplara yatırılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Engelli maaşı #Bayramı ikramiyesi #2021
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