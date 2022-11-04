Engelli Konut Kredisi Nasıl Alınır? 2022 Kasım Faizleri

Engelli Konut Kredisi Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?, 2022 Yılında engelli konut kredisinin faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterir. %0,5 ile %1.5 arasında değişen faiz oranları ile engelliler için konut kredisi verilme imkanı vardır. Devlet bankaları ile özel bankalar arasında da faiz ve kredi olanakları açısından değişiklik meydana gelmektedir. Engelli konut kredisi alma koşulları engel türüne ve durumuna göre değişiklik gösterir.

2022 Yılında engelli konut kredisinin faiz oranları bankalara göre değişiklik gösterir. %0,5 ile %1.5 arasında değişen faiz oranları ile engelliler için konut kredisi verilme imkanı vardır. Devlet bankaları ile özel bankalar arasında da faiz ve kredi olanakları açısından değişiklik meydana gelmektedir. Engelli konut kredisi alma koşulları engel türüne ve durumuna göre değişiklik gösterir.

Tüm engel grupları için kredinin verilmesi söz konusu değildir. Kendi kararlarını alamayan, ağır zihinsel engel gruplarına tabi olan kişilere bu kredinin verilmesi mümkün değildir. Kredi başvurusunda bulunan vatandaş için gerekli şartların sağlanması durumu göz önünde bulundurulur. Bu nedenle şartları sağlamayan kişilerin konut kredisi alması mümkün olmayacaktır.

Engelli Konut Kredisi Hangi Bankalardan Alınır?

Engelli konut kredisi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

Akbank

Ziraat Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Vakıfbank

Türkiye İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

QNB Finansbank

Garanti Bankası

Halk Bankası

Denizbank

Türkiye Ekonomi Bankası

Albaraka Türk Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Bu bankaların kullanılması ile engelli konut kredisi imkanından yararlanmak mümkün hale gelmektedir. Ancak banka tarafından farklı koşullar belirlenebilir. Her bankanın isteyeceği evraklarda ve şartlarda değişiklikler meydana gelebilir.

Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, kredi imkanı sunar. Ancak normal engelli konut kredisi ile faizsiz engelli konut kredisi arasında, başvuru şartları bakımından değişiklikler meydana gelebilir. Aynı zamanda bu bankaların kendine ait işleyiş şekillerine sahip olması, konut kredisinin limitini ve verilme şeklini belirler.

Bankalardan alınacak engelli konut kredisi için, başvuru öncesinde banka ile irtibata geçerek daha iyi sonuç alınabilir.

PTT Engelli Konut Kredisi Nasıl Alınır?

PTT aracılığıyla engelli konut kredisi almak için direkt olarak PTT’ye başvuru yapmak yerine PTT ile anlaşmalı bankalara başvurulması gerekir.

Bu kapsamda PTT kontrolünde konut kredisi almak için başvuru yapılabilecek bankalar şu şekilde sıralanabilir:

Aktif Bank

BurganBank

TEB Bankası

Denizbank

Bu bankalara yapılacak başvurularda kredi notu PTT tarafından değerlendirmeye alınır. Bu nedenle sicil durumu ve maddi gelir, iki defa kontrol edilmiş olur. Bankanın kontrolünden geçen kredi başvuruları, PTT’ye devredilir. Bu şekilde PTT üzerinden kredi verilmesi sağlanır.

Engelli Konut Kredisi İçin Başvuru Basamakları Nelerdir?

Engelli konut kredisinin başvuru adımları şu şekilde sıralanabilir:

Kişilerin başvuru sırasında engel durumunu açık bir şekilde beyan eden sağlık kurulu raporunu yanlarında getirmeleri gerekir. Sağlık kurulu raporunun hastaneden alınmış olması önem taşır. Tam teşekküllü hastaneden alınmayan sağlık raporları geçersiz sayılacaktır.

Kişilerin başvuru sırasında engelli maaşı alıyor olması gerekir. Sağlık kurulu raporu olup, engelli maaşı almayan vatandaşlar bu krediden faydalanamaz. Kişilerin kullanacakları kredi, engelli maaşının güvence oluşturması ile verilir.

Kişilerin yaş sınırına uygun olması gerekir. Başvuru, sadece 18 yaşını doldurmuş olan kişiler tarafından yapılabilir. Aynı zamanda başvuru yapacak kişinin 80 yaşın altında olması da şartlar arasındadır. Aksi halde engelli konut kredisi almak mümkün olmayacaktır.

almak mümkün olmayacaktır. Kişilerin bankaların tuttuğu kara listede yer alması durumunda bu kredi imkanından yararlanması söz konusu değildir. Geçmişteki borçlarını düzenli bir şekilde ödemeyen kişilerin kredi notu otomatik olarak düşer. Bu durumda kişilerin sadece engelli konut kredisinden değil, diğer banka işlemlerinden de yararlanması mümkün değildir. Bankalarda bulunan sicil kaydında kişilerin geçmişteki sicilinin engelli konut kredisi almaya uygun kredi notuna sahip olması gerekir.

Bir dönem engelli maaşı alıp, maaşı kesilen kişiler bu kredi imkanından yararlanamaz. Krediye başvuru yapıldığı sırada engelli maaşı alınıyor olması gerekir.

Herhangi bir borcun engelli maaşına bağlanmamış olması gerekir. Bu kapsamda engelli maaşı alan, ancak bu maaş üzerinde haciz bulunan kişiler, bu kredi olanağından yararlanamaz.

Kişinin bankalara borcunun bulunması durumunda, zaten başka bir kredi engelli maaşına bağlanmış olacağı için kredi imkanından yararlanması mümkün olmayacaktır.

Engelli Konut Kredisi Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Engelli konut kredisinin alımında istenen belgeler şu şekilde sıralanabilir:

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

İkametgah belgesi

Engelli maaşı haricinde geliri gösteren gelir belgesi

Engelli birey çalışıyorsa maaş bordrosu

Engelli maaşı alındığına dair gelir idaresinden alınacak belge

Başvuru yapılan bankanın kendi isteyeceği, fatura gibi ek belgeler ve kişiye özel evraklar

Gerekli belgelerin en önemlileri bunlardır. Ancak istenen belgelerde bunlara ek olarak banka, isteklerini arttırabilir. Bankaların müşteri üzerinde güven sağlamak ve alınacak kredinin geri ödenebileceğinden emin olmak için ek belge ve kefil isteme hakkı bulunur.

Aynı zamanda engelli kişi adına ipotek veya teminat altına alınabilecek mülk varsa, bunlara ait belgeler de istenir. Bankadan bankaya değişen evraklarda şartlar da değişiklik gösterir.

Örneğin Ziraat Bankası, engelli konut kredisine başvuru yapan kişilerin, en az 2 faturalarını otomatik ödeme talimatı ile kartlarını kullanarak ödemelerini şart olarak vermiştir.

Engelli Konut Kredisi Alabilecek Engel Grupları

Engelli konut kredisinden yararlanacak kişiler zihinsel olarak sorun yaşamayan, sadece bedensel rahatsızlığı bulunan kişilerdir. Bu nedenle zihinsel gerilik ve otizm gibi ifade güçlüğüne yol açan, kendi isteklerini yerine getirmeyen kişilerin başvuruları ya da bu kişilerin vasilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Serebral Palsi, felç ve epilepsi gibi rahatsızlıklarda bu krediye başvurmak mümkün hale gelir. Aynı zamanda fiziksel rahatsızlık bu kredi için sorun olmasa da, bu rahatsızlığın yol açtığı psikolojik durumlar, raporlanması halinde kredinin verilmesi konusunda sorun çıkarabilir.

Şizofreni, ağır obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklar, bu kredinin alınmasına engel teşkil eder. Ancak psikolojik rahatsızlığın raporlarla belgelenmesi durumunda banka bunu dikkate alacaktır.

Ziraat Bankası’ndan Engelli Konut Kredisi Almak

Ziraat Bankası kullanılarak engelli konut kredisi fırsatından yararlanmak için %1,36 faiz ödenmesi gerekir. Banka, ilk kurulan bankalarımız arasında yer aldığından ve kooperatif usulüyle çalıştığından, diğer bankalara kıyasla daha düşük faiz oranlarına sahiptir.

Aynı zamanda bankanın, uygun şartların sağlanmasına bağlı olarak faizsiz kredi verme imkanı da bulunur. Bankanın engelli konut kredisi için verdiği vade en fazla 120 ay olabilir. Bankanın şartları, belirtilen koşullara ek olarak Internet bankacılığının aktif olarak kullanılması ve en az 2 faturanın otomatik ödeme ile yatırılıyor olmasıdır.

İnternet bankacılığının aktif kullanımı şartı, beraberinde Ziraat Bankası’nda hesap varlığının gerekliliğini de getirmektedir. Bu bankada hesabı olan kişiler, diğer başvuranlara kıyasla daha hızlı şekilde bankanın fırsatlarından yararlanabilir.

Engelli Konut Kredisi İçin Halk Bankası’na Başvurmak

Halk Bankası aracılığıyla engelli konut kredisi almak için şart, internet bankacılığı yerine şubelerin kullanılmasıdır. Başvuracak kişilerin direkt olarak şubeye gitmesi gerekir. Bankada daha önce hesap bulundurma ve bankadan işlem yapma şartı yoktur.

Bu nedenle bu bankadan yapılacak başvurular daha net bir şekilde sonuçlanır. Bankanın faiz oranı %1,20 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda vade miktarı, alınacak kredinin tutarına göre belirlenir.

120 ay vade ve %1,29 faiz oranı ile alabilirsiniz. Bu konuda banka, başvuran kişinin yaşını da dikkate alır. Bankanın belirtilen genel koşulları dışında şartı bulunmamaktadır.

Halkbankası Konut Kredisi Başvuru

Vakıfbank Aracılığıyla Engelli Konut Kredisi Almak

Vakıfbank kullanarak engelli konut kredisine başvurmak için bankanın hizmetlerini kullanıyor olmak gerekir. Bankanın engelli sağlık kurulu raporu dışındaki ilk şartı, engelli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alıyor olmaktır. Belirli bir süre maaşını bu bankadan alan kişilerin, banka nezdinde kredi puanı artar.

Bu şekilde yapacakları başvuruların olumlu sonuçlanması daha muhtemel hale gelir. Bankanın faiz oranı, %1,34 olarak belirlenmiştir. Alınacak engelli konut kredisi miktarı, kişinin engelli maaşına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yapılacak aylık ödemelerin, engelli maaşının en fazla yarışı olacak şekilde düzenlenmesi sağlanır.

Garanti Bankası’ndan Engelli Konut Kredisi Almak

Garanti Bankası kullanarak engelli konut kredisi almak için yapılması gereken, banka şubelerine başvuru yapmak olmalıdır. Bireysel müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılacak başvurularda, genel şartlar haricinde bir şart aranmaz. Bankanın faiz oranı, alınacak kredi tutarına göre değişiklik gösterir.

Kredi tutarı arttıkça faiz oranı ve ödeme planındaki vade artar. Vade miktarı da verilecek kredi aralığında değişikliğe tabidir. Bu kapsamda alınacak konutun özellikleri ve kişinin aldığı engelli maaşı oranı, kredi miktarını etkiler.

Denizbank Engelli Konut Kredisi Fırsatı Aylık olarak alınan engelli maaşının yarısından fazlası, kredi ödemesi kapsamında kesilemez. Aylık olarak en fazla, engelli maaşının yarısı kadar kesinti yapılabilir. 2022 Kasım ayı Garanti bankası konut kredisi faiz oranları %2,77 Denizbank ile engelli konut kredisi almak için banka şubelerine başvuru yapmak gerekir. Banka bu kapsamda ikametgah haricinde fatura ve kefil isteme hakkına sahiptir. Bankanın engelli konut kredisi için verdiği faiz oranı %2,99 olarak belirlenmiştir. Alınacak kredinin miktarı, engelli maaşının miktarına göre belirlenir. Bankaya verilecek sağlık kurulu raporunun üzerinde engel oranının net bir şekilde görülüyor olması gerekir. Yapılacak vade miktarı da, verilen krediye göre değişiklik gösterir. Banka, bu kredi için en fazla 120 ay vade yapabilmektedir. Başvuru işlemi, bankanın bireysel müşteri hizmetleri bölümüne yapılır. Bunun için banka şubelerinin ziyafet edilmesi gerekir.

ING Bank İle Engelli Konut Kredisi Almak

ING Bank kullanarak engelli konut kredisi almak %2,14 faiz oranı ile mümkündür. Bankanın bu faiz oranı, engelli konut kredilerinde değişiklik göstermez. Verilecek kredi miktarı, engelli maaşının oranı ile belirlenir.

Alınacak engelli kredisi oranını aylık engelli maaşını geçemez. Aylık ödeme miktarı buna uygun şekilde belirlenir. Bu banka, ağırlıklı olarak internet üzerinden hizmet verir. Bu nedenle başvurular internet üzerinden, bankanın kendi resmi adresinden gerçekleşir.

Kredi ile alınacak konutun ipotek edilmesi ya da başka bir taşınmaz mülkün teminat olarak kabul edilmesi söz konusu olabilir. Banka tarafından başvuru sırasında kefil isteme durumu ya da fatura gibi ek belge talep edilmesi mümkündür. Şartlar, bankanın kendisi tarafından belirlenir.

TEB Bankası Engelli Konut Kredisi Avantajı

TEB Bankası ile engelli konut kredisi almak için ödenmesi gereken faiz oranı %3,75 olarak belirlenmiştir. Bankanın şartı, engelli maaşının en az 1 yıl süre ile bu bankadan alınıyor olmasıdır. Engelli konut kredisi almak için bankanın şubelerine başvuru yapılması gerekir.

Yapılacak başvurularda kişinin sağlık kurul raporunun üzerinde bulunan kodu vermesi ve rapor üzerinde engel oranının açık bir şekilde bulunması gerekir. Aynı zamanda banka, ek şart koyma hakkına sahiptir. Teminat olarak taşınmaz bir mülk ya da alınacak konut ipotek gösterilebilir. Başvurular, banka şubeleri üzerinden, bireysel müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılır.