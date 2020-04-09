Enerji Yüklemesi Vaadiyle Cinsel İstismar Davasında Karar Çıktı

Ecem Karaağaç, Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştıktan sonra, paylaşımını gören bir takipçisi ise Ecem Karaağaç'ın birinci olabileceğini iddia ederek, bir teklifte bulundu.

Söz konusu şahıs Karaağaç'a, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun." diye mesaj attı. Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, Survivor'da birincilik karşılığında teklifini kabul edip, kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

İSTİSMAR EDİLDİ

Ancak tavsiye edilen sözde "enerji yükleyen" şahıs, enerji verme vaadiyle Ecem'le birliktelik oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKTI

"Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın." diyerek kandıran ve hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından 31 yıl hapis istemiyle dava açılan İbrahim Halil G.'nin, yargılandığı davada karar çıktı.

CİNSEL SALDIRIDAN BERAAT ETTİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada İbrahim G.'nin, Karaağaç'a yönelik cinsel saldırı suçu yönünden beraatine karar verildi.

10 YIL HAPİS, 125 BİN LİRA PARA CEZASI

Ancak sanık, dini inanç ve duyguların istismarıyla 2017 yılının Ağustos ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar farklı seferlerde 88 bin 829 TL para alıp Karaağaç'ı dolandırdığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca zanlının, şantaj suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası ile de cezalandırılmasına hükmedildi.

İbrahim G., toplamda 10 yıl hapis 125 bin lira para cezası aldı.

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