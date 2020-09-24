Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfini değerlendirdi Bakan Dönmez, gazın sisteme dahil edilmesiyle birlikte bu durumun faturalara yansımaya başlayacağını kaydetti.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfini değerlendirdi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfini değerlendirdi Bakan Dönmez, gazın sisteme dahil edilmesiyle birlikte bu durumun faturalara yansımaya başlayacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,bugün ögle saatlerinde AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı yaptığı değerlendirmede vatandaşın yüzünü güldürecek müjdeler de vardı .

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküplük keşfin faturalara yansımasıyla ilgili konuştu.

GAZ FİYATLARI EVLERE NASIL YANSIYACAK?

Böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayan Dönmez, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak." dedi.