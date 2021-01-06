En yüksek devlet memuru'nun maaşı, emekli maaşı ve ikramiyesi belli oldu!

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı için kullanılan En Yüksek Devlet Memuru ifadesi şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. eki en yüksek memur maaşı kaç lira oldu?

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı için kullanılan En Yüksek Devlet Memuru ifadesi şimdi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır.

Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre 2021 yılında 9500 * 0,16604 = 1.577,38 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın 2021 yılının Ocak ayındaki net ücreti 22.567,70 TL’dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda kamu personeli bulunmaktadır.

25 yıllık hizmeti olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı 2021 yılı Ocak ayında 12.011 TL emekli maaşı, 191.266.87 TL emekli ikramiyesi alacaktır.

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