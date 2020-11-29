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En kirli virüslü havaya sahip kentimizde alarm: Yürüyüş yapmak bile zararlı

En kirli virüslü havaya sahip kentimizde alarm: Yürüyüş yapmak bile zararlı

En kirli virüslü havaya sahip kentimizde alarm: Yürüyüş yapmak bile zararlı
29 Kasım 2020 Pazar 13:44

 En kirli virüslü havaya sahip kentimizde alarm: Yürüyüş yapmak bile zararlı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, korona ile birlikte daha da merak edilen hava kirliliğine ait verileri anbean paylaşıyor. Elde edilen son verilere göre Türkiye'nin havası en kirli ili Düzce oldu. Kaliteli ve temiz hava için 0 ila 50 arasında olması gereken endeksin 174'e yükseldiği şehirde vatandaşların yürüyüş yapması bile tavsiye edilmiyor.

Düzce'de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri 174'e kadar yükseldi. Hava kirliliğinin corona virüs üzerine etkisi üzerine yapılan araştırmaların ardından vatandaşların merak ettiği hava kaliteleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından anbean paylaşılıyor.

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