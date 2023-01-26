En güzel Regaip Kandili mesajları 2023 - Resimli, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı Kandil mesajı ve sözleri

26 Ocak Perşembe gecesi 2023 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili idrak edilecek, fazileti bol Regaib kandili gecesi için resimli kandil mesajları hazırladık. İslam aleminin merakla beklediği Regaip Kandili, bu akşam idrak ediliyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği Regaip Kandili ile ilgili en güzel ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarını ve sözlerini bir araya getirdik!

Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Yarın gece Regaib Kandili gecesi 26 Ocak Perşembe'yi cumaya bağlayan gece 2023 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanacak. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gerçekleşecek.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI: Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun

Allah’ım! Bizleri Regaip’le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan’ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…“Allâhım! Senin rızanı umarak camimizde toplandık, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, elimizi açtık, bizi kapından boş çevirme. Ey Yüce Rabbimiz! Yüce kitabın Kur'ân ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'ân'ı okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz! Yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk, tövbe ediyoruz, bizi bağışla.”

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

Regaip Kandili'niz hayırlara vesile olsun... Hayırlı kandiller! Tüm İslam alemi yarın idrak edilecek Regaip Kandili için hazırlıklar yapıyor. Camilerde yapılan özel ibadetlerin yanı sıra oruç tutmak da kandil günlerinin önemli ibadetleri arasında yer alıyor. Kandil günleri uzakta olan sevdiklerinize kendiniz hatırlatabileceğiniz resimli Regaip Kandili mesajları haberimizde... İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Regaib kandiliniz mübarek olsun. İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.. Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek gecenizi kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim. Kandiliniz Mübarek Olsun. Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun. Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaib kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Gecenin güzel yüzü dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki; duaların kabul, Kandilin mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun. Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun! Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz