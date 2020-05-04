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En Güzel Bayrak Yarışmasında Türk Bayrağı Bakın Kaçıncı Oldu İşte Detaylar

İspanya'da yayın yapan ve tüm dünya'da Milyonlarca insanın ziyaret ettiği en bilindik spor sitelerinden biri olan Marca Dünyanın en güzel bayrağı anketini yaptı sonuçta Türkiye'nin sırası herkesi gururlandırdı En Güzel Bayrak Yarışmasında Türk Bayrağı Bakın Kaçıncı Oldu İşte Detaylar

En Güzel Bayrak Yarışmasında Türk Bayrağı Bakın Kaçıncı Oldu İşte Detaylar
04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:53

İspanya'nın en çok okunan gazetesi konumunda yer alan ve futbol ağırlıklı haberler sunan Marca, "Birçok güzel bayrak var. Sizce

dünyanın en güzeli hangisi sorusuna yöneltti.bakın sonuç ne çıktı


1 SIRAYI TÜRK BAYRAĞI ALDI Türkiye Bayrağı r'ekor bir oy aldı 540 bin kişi dünyanın en güzel bayrağı olarak Türk bayrağını seçti 2 sırada Marca Gazetesinin yayın yaptığı ispanya 77 bin oy alırken 3 A'merika Birleşik Devletleri 4. sıra ise Brezilyanın oldu

Marca, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz hafta 17 Nisan'da "Dünyanın en güzel bayrağı" temalı güze bir anket başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?" ifadeleriyle başlatılan ankette 42 ülke yer alırken, Türk bayrağı Rekor oyla birinci olarak göhsümüzü kabar

Marca, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz hafta 17 Nisan'da "Dünyanın en güzel bayrağı" temalı güze bir anket başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?" ifadeleriyle başlatılan ankette 42 ülke yer alırken, Türk bayrağı Rekor oyla birinci olarak göğsümüzü kabarttı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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