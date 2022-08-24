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En çok değiştirilen isim ve soy isimleri NVİ açıkladı...

Sadece doğumla Türk vatandaşı olanların yararlanabildiği uygulamada en çok düzeltilen isimler, "Yunis, Ümüt, Memet, Keziban" olurken; soyisimlerde "Koyun, Satılmış, Çakal, Çıplak" oldu.

En çok değiştirilen isim ve soy isimleri NVİ açıkladı...
Kamusaati
Kamusaati
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişiklikleri hakkında bir açıklama yayınladı.

Düzenleme hakkında detayların yer aldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlandı

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda 17 Ekim 2017 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan düzenlemeler ile ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır.

“Akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler…”

Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgilerinin olmadığı konu hakkında ise kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür.

Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır.

“Sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilir”

Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır.

Yaklaşık 5 yıldır yürürlükte olan, mahkemelerin iş yükünü azaltıp vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan uygulama ile bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını değiştirmiş, 134 bin 818 kişi ise ismini düzelttirmiştir.

En çok düzeltilen isimler

Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu.

En çok düzeltilen soyadları

En çok düzeltilen soyadları ise; 6 bin 550 Top, 3 bin 531 Koyun, 2 bin 432 Satılmış, 2 bin 115 Çoşkun, 2 bin 17 Çakal, bin 830 Deli, bin 729 Uğuz, bin 707 İşik, bin 695 Çıplak, bin 442 Kör oldu.”


Kaynak: Kamu Saati Özel
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