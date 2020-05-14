13 Mayıs 2020 Tarihinde yayınlanan ORC'nin yaptığı ankete göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanları listesi yayınlandı. Listenin ilk sırasında Fatma Şahin yer aldı. Listeye Hiç Giremeyen Belediye başkanları ise çok şaşırttı.

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair anket yapan şirket anket sorularını Ulaşım, Sosyal Yaşam, belediye hizmetleri kapsamında ankete katılanlara sorular yönelterek bir çalışma yaptı. Buna göre en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi. Listeye Giremeyen yüzde 60 üzerinde oy alan Kayseri, Trabzon, Rize, Şanlıurfa, Erzurum, Malatya, ve Konya illerindeki mevcut Büyükşehir Belediye başkanları ise çok şaşırttı. EN BAŞARILI İSİM FATMA ŞAHİN Listenin ilk sırasında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin var. Şahin'in başarı oranı yüzde 62,7. İKİNCİ SIRADA ESKİŞEHİR İkinci sırada ise Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer aldı. Büyükerşen'in oy oranı yüzde 60,6. MANİSA İLK ÜÇE GİRDİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yüzde 58,1 oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. BURSA ZİRVEYİ ZORLUYOR Listenin dördüncü sırasında yüzde 57,5'lik başarı oranıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş var. MANSUR YAVAŞ 5. SIRADA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 56,3'lük başarı oranıyla listenin beşinci sırasında yer aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 6 sırada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 7. sırada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 8. sırada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9. sırada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise 10. sırada listede kendine yer buldu. 2015 yılında yapılan ankette ise liste aşağıdaki şekilde olmuştu TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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