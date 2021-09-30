Emre Demir: Transferimi imza atacağım gün öğrendim

Kayserispor'dan Barselona'ya transfer olan genç oyuncu Emre Demir, transfer haberini imza atacağı gün öğrendiğini söyledi.

Yukatel Kayserispor'da başarılı bir performans gösteren genç futbolcu Emre Demir, 2 milyon euroluk bonservis ve 400 milyon euro serbest kalma bedeli ile Barselona'ya transef olmuştu.

Dünya devi ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayan 17 yaşındaki Demir, TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

"İMZA ATTIĞIM GÜN ÖĞRENDİM"

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen genç oyuncu, "Çok haberler çıkıyordu ama doğru olup olmadığını bilmiyordum. Menajerlerim söylemiyorlardı. Ben de transferi imza atacağım gün öğrendim. Tarif edilemez duygular yaşadım. Küçüklükten beri hayalimdi Barselona'ya gitmek.

"KENDİME HEDEF KOYDUM, ÇOK ÇALIŞTIM"

Bunun gerçek olduğunu görünce çok mutlu oldum. Barselona'nın altyapısına gitmiştim orada 2 hafta kalmıştım. O ortamı görünce çok sevdim. Ondan sora hedef koydum kendime. Dedim bir gün oraya gideceğim. Çünkü yaşım tutmuyordu oraya gitmek için. Yaşım tutunca, kaç olursa olsun ben o formayı gieceğim dedim. Çok çalıştım ve transfer gerçekleşince de çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER GERÇEKLEŞİNCE BABAM AĞLADI"

Babasının üzerinde çok emeği olduğunu söyleyen Demir, "Mersin'den Kayseri'ye ailecek geldik. Babam da bu hayali kuruyordu benimle beraber. Biz bir sene gece gündüz babamla beraberdik. Transfer gerçekleşince babam çok duygusallaştı ve ağladı. dedi.