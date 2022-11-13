0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında aldıkları 7-0'lık mağlubiyetinin ardından konuştu. Belözoğlu,"Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler." dedi.

Emre Belözoğlu: Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler
Kamusaati
Kamusaati
13 Kasım 2022 Pazar 00:10

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

"Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler"

Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.

"Sorumlusu benim"

Genç teknik adam, sözlerini, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar." diye tamamladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Türk Birleşik Devletleri için siyasi ve askeri altyapı oluşturuldu
Türk Birleşik Devletleri için siyasi ve askeri altyapı oluşturuldu
0
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme
0
Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak
Asgari ücrette zam beklentisi en az yüzde 50! Gerçekleşirse maaşlar 8 bin 250 TL'ye çıkacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.