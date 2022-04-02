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Emniyet Teşkilatı'nda çalışma saatleri değiştirildi!

Emniyet personeli, 12/24 çalışma sisteminden Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine geçiş yapacak.

Emniyet Teşkilatı'nda çalışma saatleri değiştirildi!
Açelya
Açelya
02 Nisan 2022 Cumartesi 14:35

8/24 VE 12/36 SİSTEMİNE TAMAMEN GEÇİLDİ

12/24 sisteminden kademeli olarak hızlı bir şekilde vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, "Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi, diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

MESAİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Çalışma saatleri ile ilgili olumsuzların giderilmesi için 12/24 çalışma sisteminden kademeli ve hızlı bir şekilde vazgeçileceği belirtilen Aktaş imzalı yazıda şu bilgilendirme yapıldı:

"Grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini, konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim."

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