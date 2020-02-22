Emniyet'te Devrim ! 7/24 mesaiye geçilecek, izinler kullanılacak, psikolojik destek verilecek

Emniyet'te Devrim ! 7/24 mesaiye geçilecek, izinler kullanılacak, psikolojik olarakta verilecek

Polislerimiz daha çok dinlenecek , motivasyonunun daha çok artması için gereken ne varsa yapılacak !

İçişleri Bakanı Soylu, gece gündüz can ve mal güvenliğimiz için iş yapan polislerimizin yeni çalışma sistemini duyuruldu . Soylu'nun onay vermesi ile 81 ilimize iletilen genelgede duyurulan sistemde 8 saat iş yap , 24 saat dinlen , evlilik yıldönümünde çalışma ve psikolog desteği gibi çok işe yarar projeleri içeriyor .

Emniyet personelinin moral ve motivasyonunun çok iyi seviyede olması , mesleki sağlamcılık , aile sevgisi duygusunun ve aile birliğinin önemi iş gücüne desteğin çoğalması ile personel sevinci istekliliğinin maksimum seviyelere çıkabilmesi için çalışma şekillerinde iyileştirmeler yapıldı. Bakanı Soylu'nun izniyle 81 il emniyet müdürlüğüne bildiri gönderildi.

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