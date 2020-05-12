Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri

Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Olay sonrası emniyet müdür yardımcısı ile komiserin görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.
Ankara'da, Alınan onlarca tedbirler ve koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, ve bunların denetleme mekanizmasını işleten emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladığı çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı.
Komser ve yardımcının verdiği skandal partinin Nisan ayında, Gölbaşı ilçesinde parti verdiği tespit edilen Ankara'da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.
Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp, müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı. Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti.
Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a aktardı. Görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.
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