Emniyet Müdür yardımcısı ve komiser Çiftlik'te süper parti düzenledi

Koronavirüsle uğraştığımız bu günlerde malesef o görevliler bunu yaptı..

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Olayın yankıları sürerken Ankara Valiliği'ndan yapılan açıklamada bu iki isme görevden el çektirildiği açıklandı.

Koronavirüsü yenmeye azimle her geçen gün yaklaşan devletimiz ve vatandaşımızı üzecek bir haber Ankara'dan geldi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçemizde malesef şu zor günlerde karşılaşabileceğimiz en kötü görüntüler geldi.

Gölbaşı ilçemizde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan F.E ve Komiser olarak görev yapan ZY. bir çiftlik kiraladılar.Bir organizatörden yardım alarak bir grup rus kadını kiraladıkları çiftliğe çağırdılar.

RUS KADINLARLA ÇİFTLİKTE ALEM!

Koronavirüsü nedeni ile vatandaşımız evden bile çıkamazken,tüm kurallar unutulup yabancı uyrukulu kadınlarla alem yapan kişiler,alkolü de fazla kaçırıp instagramda canlı yayın açtılar..

Hem sosyal mesafeyi hem de icra ettikleri görevi unutarak canlı yayında şow yapan emniyet mensupları hakkında gerekenin yapılacağı duyuruldu

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı.

Görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.