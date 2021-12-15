Emekliye 2000 TL Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi

Emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammı için en az 2000 TL gündemde! Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken, detayları merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. İlave olarak yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündemde. İşte emeklinin yeni maaşları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var" şeklindeki sözleri, milyonlarca emekliyi sevindirdi.



Memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de ek zam hazırlığının yapılması sevinç yarattı. Detayları da merak konusu oldu.



İLAVETEN YAPILACAK



Ocak'ta hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri hem de memur emeklileri zam alacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve enflasyon farkından yararlanacak.



Bakan Bilgin'in müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak.



Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek.



Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik zam oranının yükseltilmesi de bir seçenek.



EN AZ 2.000 TL



SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de 2 formül öne çıkıyor. İlk formül, taban emekli aylığının artırılması.



Önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın yeniden yükseltilmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının 2 bin lira ya da daha yüksek bir tutara çıkarılabileceği konuşuluyor.



Hatta Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), taban emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor.



SEYYANEN ZAM OLUR MU?



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam beklentisi de bulunuyor. Seyyanen zam ve taban aylıkta artış formüllerinin ikisinin birden hayata geçirilebileceği de konuşuluyor.