Emeklinin ocak ayında cebine girecek zam netleşti! İşte en düşük emekli maaşı

Ekonomide önümüzdeki 3 yıl boyunca izlenecek yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) başladı. Programın detayları açıklanırken enflasyon tahminleri de güncellendi. Böylece memur ve emekli maaşları için tahmini zam oranları da değişti. Peki OVP sonrası yeni zam oranları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emekliler bir süredir ara zam için Meclis'in açılacağı ekim ayını beklerken dün gelen açıklamayla beklentiler yıl sonuna ertelendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ara zam hazırlıkları olduğunu belirtirken tarih verdi.

Bir diğer yandan emekliler yeni zam oranını merak ediyor. OVP ile birlikte zam tahminleri değişti.

Merkez Bankası'nın yüzde 62 olarak tahmin ettiği yıl sonu enflasyonu OVP'de yüzde 65 ile güncellendi.

Bu rakama göre temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Böylece emekliler yüzde 37,76'lık zammı garantilemiş oldu.

Öte yandan refah payı hesaba katıldığında zam oranının yüzde 45'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda emekliler enflasyonun üzerinde bir maaşa sahip olacak.

Ayrıca, Sabah'ın aktardığına göre; 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor.

Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7.500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.

Bugün itibarıyla 7 bin 900 lira olan emekli aylığı 10 bin 883 lira, 8 bin 200 lira olan emekli aylığı 11 bin 434 lira, 9 bin lira alan 12 bin 398 lira olacak.