Emeklilik dilekçesi Haziran'da mı Temmuz'da mı verilmeli?

Haziran ayının yaklaşması ile birlikte gözler 'emekli dilekçelerine' çevrildi. Ancak burada, emekli olmak isteyen çalışanların kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Bu soruların başında ise, 'Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı' emekli olmak daha avantajlı' geliyor. Peki hangi ayda emekli olmak daha avantajlıdır?

Haziran'da veya Temmuz'da emekli olunması işçilar açısından çok fazla bir önem taşımıyor. Ancak, kamu görevlileri açısından ise özlük haklarında önemli değişiklikler içeriyor.

MEMURLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Genel olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış memurlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabidirler. Ve bu memurların büyük çoğunluğunu da HİZMET + YAŞ GRUBU = EMEKLİLİK koşullarını tamamlayanlar oluşturmaktadır.

Emekli olmak isteyen memur emeklilik talebini çalıştığı kuruma yapar, çalıştığı kurum emeklilik onayını alır ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumu da emeklilik işlemini tesis eder.

EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE HANGİ KATSAYILAR DİKKATE ALINIR?

Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarlarının bulunmasında memur maaş katsayısının etkisi büyüktür. Memur maaş katsayısının artış oranı memurun hem emekli aylık hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

Bu katsayılar, genel olarak 6 aylık dilimler halinde 1 yıllık belirlenir.

HİZMET SÜREELERİ NASIL HESAPLANIR?

Memurların hizmet süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süreler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 31. maddesi gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

Tam kesenek verilerek geçirilen süreler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.

EMEKLİLİKTE HANGİ KATSAYILAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILIR?

Her ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Haziran maaşını alan bir memur, 16 Haziran'da veya 1 Temmuz'da emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Temmuz tarihine kadar sayılır.

Bu hizmet sayılması da memurun 15 Temmuz tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Çünkü katsayılardaki artışlar genel olarak 1 Ocak veya 1 Temmuzdan geçerli olarak belirlenir, yani 15 Ocak veya 15 Temmuzdan geçerli olacak şekilde belirlenmez.

Bu nedenle 16 Haziran'da emekli olan memur için Temmuz katsayı artışı uygulanarak emeklilik işlemi tesis edilir.

Ancak memur 14 Haziran ve daha önceki aylarda emekli olursa, Temmuz ayındaki zamlardan yararlanamaz.