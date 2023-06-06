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Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi yatırılacak

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacağını duyurdu.

Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi yatırılacak
Kamusaati
Kamusaati
06 Haziran 2023 Salı 23:34

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimleri geride kalırken yüzde 52 oyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından 67. hükümeti kurma görevini üstlenmişti.

67. hükümet bakanları Resmi Gazete ile yayımlanan atama kararnamesi ile kesinleşirken yeni göreve başlayan bakanlar ile ilk kabine toplantısı yapıldı.

Kabine toplantısı tam 4 saat 10 dakika sürerken kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması ile beklenen son dakika kararlarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Kurban Bayramı öncesi emeklilere müjdeyi açıkladı.

Emeklilere maaş ve ikramiyeler bayram öncesi yatırılacak

Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatacağını duyurdu.

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize"

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları memnun eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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