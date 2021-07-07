Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek

Akbank ATM'den para çekiliyor mu? Akbank mobil internet bankacılığında sorun mu var?Akbank müşterileri, yaşanan sorun nedeniyle bankanın hizmetlerinden faydalanamıyor. Çeşitli işlemlerini yapmak isteyenler, "Akbank düzeldi mi?", "Akbank ne zaman düzelir?" ve "Akbank sorun çözüldü mü?" gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Akbank tarafından yapılan açıklama müşterileri tatmin etmezken, sistemsel arızalar bugün de devam ediyor.