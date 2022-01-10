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Emekliler zam da bölündü! Memur emeklisine yüzde 30.95 işçi emeklisi yüzde 25.47...

Emekliler zam konusunda bölündü. Memur emeklisi ile işçi ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zamlar farklı olacak. Memur emeklisi yüzde 30.95 zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zamları ise yüzde 25.47'de kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

Emekliler zam da bölündü! Memur emeklisine yüzde 30.95 işçi emeklisi yüzde 25.47...
10 Ocak 2022 Pazartesi 00:17

1- SSK, Bağ-Kur ve Tarım-Bağ-Kur emeklilerinin zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021'in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de yeni senede maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

2- Emeklilere yönelik başka hangi düzenleme yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.

3- En düşük emekli aylığı 2.500 TL mi olacak daha fazla alanlar da var mı?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece'nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 4.289,35 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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