Emekli ve memur ek zammı tamam! İlave tediye 2022 belli oldu: İşte yeni oranlarla maaş hesapları ve ilave tediye hesaplama tabloları

Asgari ücret 2022 tarafında yaşanan büyük artışın ardından milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında 'Ek zam' Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Emekli ve memur ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Öte yandan Kamu işçileri için ilave tediye 2022 ödeme tarihleri belli olurken, milyonlar ilave tediye için yeni hesaplamaları merak ediyordu. İşte yeni oranlarla emekli ve memur maaş hesapları ve ilave tediye hesaplama tabloları…

Emekliler ve memurlar için Ocak 2022'de, 2021 yılının son 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte zam oranı netleşmişti. Emekli ve memur zammı sonrası buna ilave olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Ek zam' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu işçileri için de ikramiye anlamına gelen ilave tediye 2022 ödeme tarihleri açıklandı.



Emekliler ve memurlar için Ocak ayında enflasyonun açıklanmasıyla birlikte artışlar netleşmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 25.47 oranında zam alırken memur ve memur emeklileri için zam oranı ise yüzde 5'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 27,91 olmuştu.



EMEKLİ VE MEMUR 2022 EK ZAMMI TAMAM!



Bununla beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan enflasyon oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve emekli için ilave zam oranlarını açıklamıştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş yüzde 66 artışla 1.500 liradan 2.500 liraya çıkartılmış, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı.

1 OCAK 2022 KISTAS ALINARAK EK ZAM EMEKLİ VE MEMUR İÇİN UYGULANACAK



Bu ilave artışlarla ilgili yasa da TBMM'de görüşülmüş ve oylanarak kabul edilmişti. Söz konusu yasa bu hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece tüm emekli ve memurlar için ilave artışlar 1 Ocak kıstas alınarak uygulanmaya başlayacak.



Yasa ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, ek ödeme de dâhil 2 bin 500 TL'den az olamayacak.



Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlandı.



Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere zam oranı yüzde 30,95'e çıkarıldı.



DÜZENLEME ÖNCESİ MAAŞLARINI ALANLAR BİR SONRAKİ MAAŞ DÖNEMİNDE 'EK ZAMMI' ALACAK



Memurlar için yapılan 2.5 puanlık artış ve emeklilere yapılan 2.500 TL taban maaş uygulaması için yasa tasarısı yürürlüğe girdi. Bu yasa çıkmadan 2022 maaşlarını alanlar sadece belirlenen zamlı maaşlarını aldı. Ancak daha sonraki maaş ödemelerinde bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.



Bilindiği üzere memurlar 15 Ocak, SSK emeklileri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak'ta maaşlarını alıyor.