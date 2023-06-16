0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 17-23 Haziran arasında ödenece

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
Kamusaati
Kamusaati
16 Haziran 2023 Cuma 21:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-23 Haziran'da ödeneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler belli oldu.

Buna göre, SSK kapsamında gelir/aylık alanlardan ödeme günü 17, 18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19, 20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21, 22 olanlara 19 Haziran'da, 23, 24 olanlara 20 Haziran'da ve 25, 26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur kapsamında gelir/aylık alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emeklinin hesabına toplam 25,7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kamuda çalışan işçilere tediye ikramiye ödemesi tarihi belli oldu
Kamuda çalışan işçilere tediye ikramiye ödemesi tarihi belli oldu
0
Bunu da gördük! Markette peynirlerin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazısını böyle sildiler
Bunu da gördük! Markette peynirlerin üzerindeki "Önerilen fiyat" yazısını böyle sildiler
0
Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
Afgan erkekle nişanlanan Türk kızının sözleri büyük tepki çekti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.