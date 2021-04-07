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Emekli ikramiyesi ne kadar? Zam olacak mı? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. İşte 2021 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Emekli ikramiyesi ne kadar? Zam olacak mı? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
07 Nisan 2021 Çarşamba 20:50

Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi öne çekilmişti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor


Kaynak: Kamu Saati Özel
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