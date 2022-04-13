EMEKLİ İKRAMİYESİ ne kadar olacak, kaç TL? Emekli ikramiyesi Zammı belli oldu mu? 2022

Emekli bayram ikramiyesi son dakika, Milyonlarca vatandaşın beklediği ramazan bayramı emekli ikramiyesi için müjde geldi. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL" soruları netlik kazanmaya başlıyor. 2 Mayıs 2022 tarihinde ilk günü yaşanacak Ramazan Bayramı öncesi ödenecek, Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu? İşte son durum…

"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak" sorusu yılbaşında asgari ücrete yapılan rekor zammın ardından sorulmaya başlandı. Ramazan ayının ortasına gelinirken "emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu" da gündemde. Ramazan bayramı emekli ikramiyesi için ay sonunda ödeme bekleniyor. Rekor zammın ardından masada birden fazla formülün bulunduğu emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu? 2022 emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında? İşte emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik rekor zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor. İşte masadaki formüller...

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 4 FORMÜL!

İşte 2022 emekli bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.