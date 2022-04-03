Emekli ikramiyesi kaç lira olacak 2022! Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? İkramiye Ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi 3 BİN TL OLDU mu?, Emekli ikramiyesine zam geldi mi?, Emekli ikramiyesi kaç lira oldu?, 2022 Emekli ikramiyesi ne kadar?, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?, Emekli ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez yatırılıyor. İkramiyenin zamlanarak 3 bin TL olacağıyla ilgili söylentilerin ardından Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı Memur, SGK ve BAĞKUR emeklileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2022 Ramazan ayında emekli bayram ikramiyelerindeki son durum...

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca emeklli Ramazan Bayramı öncesi 2022 bayram bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt aradı. SGK, Bağkur ve Memur emeklileri her sene olduğu gibi bu bayramdan önce de emekli ikramiyesini alacak. Yapılan son emekli maaşı zammının ardından emekl, bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte merakla araştırılan Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? ve Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevapları...

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.