Emekli aylığına ve memur maaşına refah payı geliyor

Yılbaşına yaklaştıkça memur maaşı ve emekli aylıklarının hesaplamaları ile birlikte emekliye ve memura zam pazarlığı da başladı. Enflasyon farkına artı yüzde 10 refah payı ekleneceği konuşuluyor.

Memur maaşları toplu sözleşme gereği yüzde 8 ve bu oranı geçen 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Emeklilerin maaşları da 6 aylık enflasyon farkı olarak yansıyacak. Yeni yıl yaklaştıkça memur ve emeklilerin maaşları da şekil almaya başladı.

Tabii görünür bu zammın dışında, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğini beyan eden devletin de ek uygulamaları gündemde olacak.

Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı da yükselmiş olacak.

Emekliler ile çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler ile çalışanların koşullarının düzeltilmesi ve enflasyona ezdirilmemeleri yönündeki talimatları sonucunda hükümet çalışmalarını hızlandırdı.

Yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi gündeme geldi

Kulislerde, emekli ve memurlara yılbaşında refah payı verileceği ve bunun yüzde 5 ila 10 arasında bir rakam alacağı konuşuluyor. Böylelikle emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, gündeme gelirken 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı da buna göre yükselmiş olacak.

“Refah payı”, çalışanların aldıkları maaşlarından enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen tutar olarak tanımlanıyor. Böylece, memur, emekli ve işçi, refah payı ile olası kur dalgalanması ve fiyat artışından korunmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile görüştü

Sabah Gazetesi’nden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta milletvekilleri ile toplantı yaptı. Milletvekilleri, vatandaşların ücretlerde enflasyon artı refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşı ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi yönünde beklentileri olduğunu iletti.

Çalışmaların sonucunda refah payının kaç puan olacağı netleşecek

Toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dar gelirlilere enflasyonun üzerinde bir artış verilmesi için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde refah payının kaç puan olacağı netleşmiş olacak." dedi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkartılması teklif edildi

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin 1.500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil." diye karşı çıktığı bildirildi.

En düşük emekli maaşı artırılacak

Asgari ücret düzeyine çıkarmak yerine 3 bin 500 liranın yukarı çekilmesine dönük alternatifli bir çalışma yürütüldüğü bildirildi. Asgari ücret ile ilgili de çalışanları memnun edecek, nefes almalarını sağlayacak bir rakam için hesaplamalar yapılıyor.

Yine kulislere göre bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı belirtiliyor.