Emekli aylığı bağlanmasına ilişkin kritik bilgiler

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir? emekli Aylığı Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Yaşlılık Aylığı

Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.



8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.



8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci

23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki En Az Sigortalılık süresi Yaşı Gün sayısı Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 18 yıl–20 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1981-23/05/1984 23 yıl–25 yıl 8 ay 15 gün 09/09/1976-23/05/1979 20 25 40 44 5000 17 yıl – 18 yıl 24/05/1984-23/05/1985 21 yıl 6 ay-23 yıl 24/05/1979-23/11/1980 20 25 41 45 5000 16 yıl – 17 yıl 24/05/1985-23/05/1986 20 yıl – 21 yıl 6 ay 24/11/1980-23/05/1982 20 25 42 46 5075 15 yıl – 16 yıl 24/05/1986-23/05/1987 18 yıl 6 ay-20 yıl 24/05/1982-23/11/1983 20 25 43 47 5150 14 yıl – 15 yıl 24/05/1987-23/05/1988 17 yıl-18 yıl 6 ay 24/11/1983-23/05/1985 20 25 44 48 5225 13 yıl – 14 yıl 24/05/1988-23/05/1989 15 yıl 6 ay-17 yıl 24/05/1985-23/11/1986 20 25 45 49 5300 12 yıl – 13 yıl 24/05/1989-23/05/1990 14 yıl-15 yıl 6 ay 24/11/1986-23/05/1988 20 25 46 50 5375 11 yıl – 12 yıl 24/05/1990-23/05/1991 12 yıl 6 ay-14 yıl 24/05/1988-23/11/1989 20 25 47 51 5450 10 yıl – 11 yıl 24/05/1991-23/05/1992 11 yıl-12 yıl 6 ay 24/11/1989-23/05/1991 20 25 48 52 5525 9 yıl – 10 yıl 24/05/1992-23/05/1993 9 yıl 6 ay-11 yıl 24/05/1991-23/11/1992 20 25 49 53 5600 8 yıl – 9 yıl 24/05/1993-23/05/1994 8 yıl-9 yıl 6 ay 24/11/1992-23/05/1994 20 25 50 54 5675 7 yıl – 8 yıl 24/05/1994-23/05/1995 6 yıl 6 ay-8 yıl 24/05/1994-23/11/1995 20 25 51 55 5750 6 yıl – 7 yıl 24/05/1995-23/05/1996 5 yıl-6 yıl 6 ay 24/11/1995-23/05/1997 20 25 52 56 5825 5 yıl – 6 yıl 24/05/1996-23/05/1997 3 yıl 6 ay-5 yıl 24/05/1997-23/11/1998 20 25 53 57 5900 4 yıl – 5 yıl 24/05/1997-23/05/1998 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 6 ay 24/11/1998-08/09/1999 20 25 54 58 5975 3 yıl – 4 yıl 24/05/1998-23/05/1999 20 55 5975 2 yıl 8 ay 15 gün-3 yıl 24/05/1999-08/09/1999 20 56 5975

- 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

- 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

- 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

- 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,

-Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak

şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

-30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre;

-01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,

-01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak

yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 7200 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı Kadın Erkek 5510 01.05.2008 - 31.12.2035 58 60 7200 01.01.2036 - 31.12.2037 59 61 7200 01.01.2038 - 31.12.2039 60 62 7200 01.01.2040 - 31.12.2041 61 63 7200 01.01.2042 - 31.12.2043 62 64 7200 01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 7200 01.01.2046 – 31.12.2047 64 65 7200 01.01.2048 65 65 7200

Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.

Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.

Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

Şöyle ki;

Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

İlgili Kanun Hizmet Akdine Tabi Çalışan 4 (a) Sigortalıları İçin 5400 Prim Ödeme Gün Sayısı Koşulunun Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Tarihinde Gerekli En Az Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı Kadın Erkek 5510 01.05.2008 - 31.12.2035 61 63 5400 01.01.2036 - 31.12.2037 62 64 5400 01.01.2038 - 31.12.2039 63 65 5400 01.01.2040 - 31.12.2041 64 65 5400 01.01.2042 - 31.12.2043 65 65 5400 01.01.2044 – 31.12.2045 65 65 5400 01.01.2046 – 31.12.2047 65 65 5400 01.01.2048 65 65 5400

Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

İlgili Kanun Sigortalılık Süresinin

Başlangıcı Tahsis Talep Tarihindeki

En Az Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı Kadın Erkek 5510 01.05.2008 - 31.12.2008 61 63 4600 01.01.2009 - 31.12.2009 61 63 4700 01.01.2010 - 31.12.2010 61 63 4800 01.01.2011 - 31.12.2011 61 63 4900 01.01.2012 - 31.12.2012 61 63 5000 01.01.2013 - 31.12.2013 61 63 5100 01.01.2014 - 31.12.2014 61 63 5200 01.01.2015 - 31.12.2015 61 63 5300 01.01.2016 - 61 63 5400

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.

https://www.turkiye.gov.tr/

Kimler Başvurabilir?

Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi

- Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?

Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.

SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS

Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/

İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

Bankalar ile PTT arasında imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmektedir.

Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.

Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.



Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.

Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.

Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.

Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

Aylık Ödenen Bankalar

1.Akbank T.A.Ş.

2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3.Alternatifbank A.Ş.

4.Anadolubank A.Ş.

5.Burgan Bank A.Ş.

6.Denizbank A.Ş.

7.Fibabanka A.Ş.

8.QNB Finansbank A.Ş.

9.HSBC Bank A.Ş.

10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

11.ING Bank A.Ş.

12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

13.Odea Bank A.Ş.

14.Şekerbank T.A.Ş.

15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

16.Turkish Bank A.Ş.

17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)