Emekli amirallerin bildirisi tepkiyle karşılandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 27 Mart- 2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a İzmir'de 156,48'den 218,88'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka ise Samsun, İstanbul ve Yalova'da görüldü. En az vakalar sırasıyla Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da kaydedildi.