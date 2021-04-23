Parmak Tipine Göre Karakter Analizi Sizinki hangisi? Parmaklar ve kişilik arasında bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz?Sol elinizi uzatın ve sizin parmak türünüz hangisiyse haberin devamındaki açıklamaları okuyun.AYRINTILAR HABERİN DEVAMINDADIR..

Elinizdeki Parmaklarınızın Tipine Göre Karakter Analizi

Açıkçası parmak uzunluğunuz boyut dair çok şey söylüyor .Parmaklarınız A’daki gibiyse oldukça büyüleyici bir karaktere sahip, sosyalsiniz, olabildiğince aktif bir hayatınız var, yapacağınız işlerin bir kullanım fayda gözetiyorsunuz. Çözüm insanı olsanız da fazlasıyla çetin bir yapınız da var. Genelde analitik kişiler bu ellere sahip olan sizin için sebep sonuç ilişkisine önem veren biri diyebiliriz. Boş işlerle vakit kaybetmeyi sevmiyorsunuz.Parmaklarınız B’deki gibiyse, KESİNLİKLE öz güveni yüksek bir insansınız.

Başarılı olmak için başkalarının yardımına ihtiyacınız yok. Oldukça girişgen bir insan olduğunuzdan çevrenizle çok çabuk kaynaşıyorsunuz. Sizi üzecek insanlarla yakınlık kurmamaya dikkat ediyorsunuz. Parmaklarınız C’deki gibiyse, siz ortamlarda gruba öncülük eden insanlardansınız.özverili yapınız sizi barışçıl yapıyor. Hayatınızda her konuda olabildiğince dengeli kararlar almaya çalışıyorsunuz. Ama o bu üzülmesin diye kendi doğrularınızdan da vazgeçme niyetiniz yok. İlişkilerinizde de oldukça sadıksınız.