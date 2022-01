Elektrikte kademeli tarife limiti değişebilir! Elektrik faturası nasıl hesaplanacak? İşte tüm detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesi için aylık ortalama 5 kWh olarak belirlenen limitin Şubat ayından sonra değişebileceğini açıkladı.

Türkiye’de 1 Ocak 2022 itibariyle tek zamanlı elektrik tarifesi kaldırıldı ve yerine kademeli elektrik tarifesi geldi. Bu tarifeyi kullanan hanelerin günlük ortalama 5 kWh’a (kilovatsaat) kadarki kullanımları düşük fiyatlı tarifeden, 5 kWh’ı aşan kullanımları ise yüksek fiyatlı tarifeden ücretlendiriliyor.

"GÜNCELLENEBİLİR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV’ye katıldı. Kademeli elektrik tarifesindeki limitin değişebileceğini belirten Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Bu yıl içerisinde verileri alacağız. Vatandaşımızın 150 kilovatsaatin altında kalan tüketimleri ne kadar? Kaç hane altında kalmış, kaç hane bu verilerin üzerine çıkmış. Hakikaten ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. İlk aydayız şimdi. Şubat'ta uygulamanın ilk etkilerini ve sonuçlarını almış olacağız. Zaman içerisinde ihtiyaç varsa tabii ki güncellenebilir.”

"OLUMLU TEPKİLER VAR"

Vatandaşlar bu limite tepki gösterdi ancak Bakan Dönmez bu limite olumlu tepkiler geldiğini söylüyor. Konu hakkındaki sözleri şöyle:

“Kademeli elektrik, kademeli faturalandırmada temel amacımız özellikle dar gelirli ailelerin, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kademe oluşturalım. Burada da sübvansiyon söz konusu. Ortalama 90-100 metrekarelik evde elektrikli cihazlarını çalıştırabilecekleri hesaplama yapıldı. Türkiye genelinde hanelerde üretilen toplam elektrik miktarı ve konut sayısını karşılaştırdık. 140-150 kilovatsaat çıktı. Biz de bunun üzerine 150 kilovatsaati belirledik. Çoğunlukla olumlu tepkiler var.”

Kamusaati.com haber ekibi olarak sayın bakanın danışmanlarını gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz zira çok yanlış yönlendiriliyor, tarafımıza gelen tepkilerden bizde sayın bakana burdan halkın çok yüksek bir bölümünün bu kademe olayından çok rahatsız olduğu sosyal medyada muhalefet partilerinin bunu fırsata çevirdiğini olumlu hiç bir yorumun yapılmadığını ve kademenin acilen 200 kilovatsaat'e yükseltilmesini Türk halkı adına talep ediyoruz.

Kademeli elektrik tarifesi zorunlu mu?

Kademeli tarife zorunlu değil. Dilerseniz günün 3 ayrı zaman diliminde 3 farklı fiyat tarifesi uygulanan çok zamanlı tarifeye geçebilirsiniz. Çok zamanlı tarifede akşam 10’dan sabah 6’ya kadarki tüm kullanımlar en düşük tarifeden faturalandırılacak. Çok zamanlı tarifeye geçiş için elektrik dağıtım şirketinize talep oluşturmanız yeterli.

NASIL HESAPLANIYOR?

Donanımhaber'den Yusuf Akbaş'ın haberine göre; kademeli tarifeyi kullanan her kullanıcının ilk 5 kWh’a kadarki kısmı düşük fiyattan faturalandırılıyor. 5 kWh sonrasındaki tüketimler yüksek tarifeden hesaplanıyor. Yani her kullanıcı her gün önce düşük tarifeden yararlanıyor, sonra üst tarifeye geçiyor.

Limit günlük ortalama 5 kWh olarak uygulanacak. Kullandığınız gün sayısı ile günlük ortalama tüketim verilerine bakılacak. Örneğin faturanızda günlük ortalama tüketim değeri 15 Kwh yazıyorsa bunun 5 kWh kısmı düşük fiyattan, 10 kWh kısmı yüksek fiyattan hesaplanacak. Alt kademede kWh başına yaklaşık 137 kuruş, üst kademede ise 206 kuruş olarak ücretlendirme yapıyor. Dağıtım şirketine bağlı olarak birkaç kuruş fark edebilir.