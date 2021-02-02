Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Kayseride Korkutan DEPREM 4.7 şiddetinde 02 şubat gece 03.02 de meydana gelen depremin merkez üssü Kayseri sarıoğlan ilçesine çok yakın olan Sivas Gemerek'te meydana geldi. Kayseri İNCESU, TALAS, MELİKGAZİ, KOCASİNAN, HACILAR, BÜNYAN, FELAHİYE ve diğer ilçelerde ve Sivas'ta vatandaşlar sokaklara döküldü. Artçı Depremler 2,7- 2,1 - 1,8 şiddetlerinde hala devam ediyor