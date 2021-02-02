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Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla elektrikli araçlarda uygulanan özel tüketim vergisi farklı oranlarda artırıldı.

Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı
02 Şubat 2021 Salı 10:29

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli iki sayılı listede yer alan elektrikli araç tiplerinde farklı oranlarda ÖTV artışı yapıldı.

Buna göre ÖTV oranı motor gücü 85 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kW'yi geçen fakat 120 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarla yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kW'yi geçen elektrikli araçlarda yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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