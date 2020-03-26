Elektrik ve doğalgaz borçları ertelenecek mi mart 2020

korona virüsü nedeni ile elektrik,doğalgaz faturaları borçları ne zamana kadar ertelenecek 2020

Tüm dünyayı sarsan,özellikle bazı Avrupa ülkelerinde korkunç bir hale gelen Korona virüsü ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor.Özellikle virüse yakalanan sayısı her geçen gün artması sebebi ile insanlarımız malesef endişe içerisinde.Hükümetimiz ve özellikle sağlık bakanlığımız gerekli her şeyi yapıyorlar ve gerekli tüm tedbirleri aldılar.Ancak bu tehlikeli salgın nedeni ile birçok kişi işinden olmuş durumda ve birçok işletme de faaliyetlerini durdurma aşamasına geldi.

Çok şükür ki işler yolunda gidiyor çünkü hem sağlık bakanlığımız hem de sağlık çalışanlarımız elinden gelenin fazlasını yapıyor.

Ancak ekonomik olarak da zor geçen bu süreçte en çok konuşulan sorunlardan biri de faturalar...Özellikle dar bütçeli ailelerimiz ki hele hele işinden oldu ise, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte çok çok zorluk çekiyorlar.

Bize gelen yoğun talep üzerine böyle bir haber ve kampanya başlatmaya karar verdik..

DİKKAT :

Lütfen aşağıdaki yorum bölümüne "ertelenmesini ya da 3 ay belli bir kullanımın altındaki faturaların devlet tarafından karşılanmasını istiyorum" diye yorum yapınız.Yorumlarınız anında yayınlanacak ve sayfamızı takip eden birçok bürokrata sesimizi duyurmuş olacağız....

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