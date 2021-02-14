Elektriğe yine zam mı geldi? Enerji tüketim bedeli ne kadar oldu?

2021 Ocak ayı içerisinde gelen elektrik faturaları yüksek geldi. Gelen faturalara bakıldığında hem TRT payında, hem BTV miktarında, hem de enerji tüketim bedelinde yüksek oranlarda bir artışın olduğu görüldü. Son gelen zamdan sonra mesken için uygulanan 0,3976 TL/kWh fiyat, her nasıl olduysa faturalara birim fiyatı bu ay 0,632779/kWh üzerinden hesaplandı. Buda elektriğe yine zam mı geldi sorusunu akla getirdi.

ELEKTRİK HİZMET BEDELLERİNE ZAM

2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere Aktif Enerji Birim Fiyatı 0,3976 TL/kWh olarak belirlenmişti. Bu orana rağmen, geçtiğimiz 2020 yılı Aralık ayında elektrik faturalarına Aktif Enerji Birim Fiyatı 0,60506/kWh olarak yansıtıldı. 2020 Aralık-2021 Ocak ayı için gelen faturada ise birim fiyatının 0,632779/kWh olarak yansıtıldığı görüldü. Üstelik bu zam oranı sadece bununla sınırlı değil. Bir ay önce TRT payı olarak alınan ücret 2,85 TL iken gelen zam ile birlikte bu rakam 3,5 TL oldu. 7,13 TL olan BTV miktarı ise bu ay 8,76 TL oldu. Vergi ve fonlara aktarılan miktar 53,20 TL iken aradan bir ay geçmeden bu rakam 66,460 liraya çıktı.

Elektrik faturalarına yansıtılan bu zam oranları, geçtiğimiz ay açıklanan zam oranlarının üzerinde olması, yine elektriğe zam yapıldı mı sorusunu sordururken, doğalgaz faturalarında da fahiş yükselmeler görüldü. Geçen ay, aynı tüketim sağlanmasına rağmen 272 lira gelen elektrik faturası bu ay 346 liraya çıkarken geçen ay 400 civarında gelen doğalgaz faturaları (yaklaşık aynı miktar tüketim olmasına rağmen) 500 liranın üzerine çıktı.

Devlet ihtiyaç sahiplerine ayda 87 lira elektrik yardımı yapıyordu. Bu oran bu ay 93 liraya çıktı. Yani 6 lira gibi bir zam yapıldı elektrik yardım miktarlarına… Ama bu son gelen faturalarda görüldü ki, verilen yardım miktarlarına yapılan zam miktarı, sadece hizmet bedellerine yapılan zam miktarının bile çok çok altında kalıyor.

Bir yıl içerisinde elektriğe gelen zam miktarları toplandığında, geçen yıl 100-120 lira gelen faturalar şimdi 300 liranın üzerinde geliyor. Doğalgaz, su zammı, iletişim vergisi derken, 2021 yılı maaşlara gelen zamlar sadece 2020 yılı içerisinde ki faturalara gelen zamların yarısını bile karşılamıyor.