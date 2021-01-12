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Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl, 8 sözleşmeli personeli işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan 7 sözleşmeli personel dava açtı ve kazandı. 1 ay çalıştırılan 7 sözleşmeli personel geçtiğimiz günlerde bir kez daha işten çıkartıldı

Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı
12 Ocak 2021 Salı 12:08

Kahramanmaraş Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz, kış günü, belediyede çalışan 12 sözleşmeli personelden 8'inin görevine son verdiği geçen yıl Başkan Mehmet Gürbüz, işten çıkardığı sözleşmeli personelin yerine başka illerden yeni personel almıştı

İşten çıkarılan 7 sözleşmeli personel dava açmış ve lehlerine çıkan karar üzerine de göreve başlamışlardı.

Ancak, Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz yine kış günü, 7 sözleşmeli personelin işine son vermiştir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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