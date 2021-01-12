Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen yıl, 8 sözleşmeli personeli işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan 7 sözleşmeli personel dava açtı ve kazandı. 1 ay çalıştırılan 7 sözleşmeli personel geçtiğimiz günlerde bir kez daha işten çıkartıldı
Kahramanmaraş Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz, kış günü, belediyede çalışan 12 sözleşmeli personelden 8'inin görevine son verdiği geçen yıl Başkan Mehmet Gürbüz, işten çıkardığı sözleşmeli personelin yerine başka illerden yeni personel almıştı
İşten çıkarılan 7 sözleşmeli personel dava açmış ve lehlerine çıkan karar üzerine de göreve başlamışlardı.
Ancak, Elbistan Belediye başkanı Mehmet Gürbüz yine kış günü, 7 sözleşmeli personelin işine son vermiştir.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©