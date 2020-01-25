Elazığ ve Malatya illerinde yaşanan depremde can kaybı git gide artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 kişiye ulaştı

Elazığ'da yaşanan depremde can kaybı git gide artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 kişiye ulaştı Elazığ'da deprem: 6,8 büyüklüğündeki sarsıntı can kaybı ve hasara yol açtı Türkiye Elazığda kenetlendi İşte Son Dakika ...

Elazığ'da yaşanan depremde can kaybı git gide artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 kişiye ulaştı

Elazığ'da yaşanan depremde can kaybı git gide artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 kişiye ulaştı Elazığ'da deprem: 6,8 büyüklüğündeki sarsıntı can kaybı ve hasara yol açtı Türkiye Elazığda kenetlendi İşte Son Dakika ...

Sağlık Bakanı Süleyman Koca , "19 vatandaşımızı sonsuzluğa ugurladık . Malatya'da 221, Elazığ'da 551 kişi yaralımız var." diye açıklamaya başladı;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ merkezli depremde ölü kişi sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 bulunmak üzere toplam kişi 19'a arttırıldığını , ve bu sayının daha da artabileceğini belirtti.

Doğanyol'da 4, Elazığ iline 15 kişinin yaşamını kaybettiğini belirten Bakan , Malatya'da yaralı 221 kişiden 5'i dışında tamamının taburcu edilmiş durumda olduğunu , Elazığ'da da 551 yaralıdan 14'ü yoğun bakımda bulunmak üzere 50'sinin tedavisinin devam ettiğine değindi.

Koca, "19 vatandaşımızı son yolculuğuna uğurladık . Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız bulunmakta . Elazığ'da 30'a yakın kişi göçük altında vatandaşımızın olduğunu tespit ettik , depremde ölü sayısı artabilir." diye konuştu.

10.45: Kurtarma ekipleri 14 saat süren çalışmalarına devam ederken sonra Mustafa Paşa bölgesinden 5 katlı binanın enkazından bir kadını daha sağ çıkardı.

11.20: Cumhurbaşkanlığı,sosyal medya Twitter hesabından "Deprem bölgesine varılmak üzere istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon dan ulaşılarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." bildirgesi yayınladı .

11.00: Sağlık Bakanı , ,sosyal medya hesabı olan Twitter'dan "Şu an ihtiyaç duyulmamakla beraber , sahra hastaneleri de olmak üzere ihtiyaç olabilecek tüm donanımı özenle depremden etkilenen bölgelere yönlendirdik . Bölgede buğün 50’şer kişilik 4 sahra hastanemiz ve 48 çadırımız kuruluma hazır şekilde bekletlmektedir ." açıklamasında bulundu.

Doğanyol' bölgesi 4, Elazığ'da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Koca, Malatya'da yaralanan 221 kişiden 5'i dışında tamamının taburcu edildiğini, Elazığ'da da 551 yaralıdan 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 50'sinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bakan , "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." diye konuştu.

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