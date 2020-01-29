0
0
0
0
0
0
0
0

Elazığ Depremine Yardım İçin Toplanan Para Miktarı 100 MİLYONU AŞTI

Elazığ ve malatya Depremine Yardım İçin Toplanan Para Miktarı 100 MİLYONU AŞTI, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'ya yardım için toplanan miktarın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu açıkladı,

Elazığ Depremine Yardım İçin Toplanan Para Miktarı 100 MİLYONU AŞTI
29 Ocak 2020 Çarşamba 12:51

Elazığ Depremine Yardım İçin Toplanan Para Miktarı 100 MİLYONU AŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Malatya'ya yardım için toplanan miktarın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu açıkladı.

Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı

Geçtiğimiz hafta cuma akşamı, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Türkiye, adeta tek yürek oldu. Gerek SMS gerekse nakit olarak depremzedelere yardım aktı.

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem için toplanan yardım miktarını açıkladı.

 

"100 MİLYON LİRA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Açıklamasında; "Kızılay'a şu ana kadar gelen bağış tutarı 27.5 milyon lira. AFAD'a gelen SMS toplamı 27 milyon 652 bin lira, bankalara gelen taahhütlerle birlikte 72 milyon lira. Vatandaşımızın yaklaşık 100 milyon liraya yakın nakit desteği oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesine 44 milyon lira kaynak aktarıldı.

Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı

 

YAŞ SEBZE, MEYVE VE İKİNCİ EL GİYSİ...

Dün genel olarak açıklama yaptık ve yine bugün bir kere daha söylemek istiyorum; ısıtıcı, gıda kolisi ve battaniyenin dışında bir talebimizin olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yaş sebze, yaş meyve geliyor ama şu anda zaman açısından onları tüketmek için sıkıntımız var. İkinci el kullanılmış giysi gönderilmesi bizi zorluyor. Giysi gönderilebilir ama onlar da birinci el kışlık mont, kaban, kaşkol, kazak olursa biz bunları dağıtırız."

Elazığ depremine yardım için toplanan para miktarı

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Elazığ #Malatya
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber