Elazığ'da şiddetli deprem 6.8 Tüm Anadolu da hissedildi!

Kayseri,Gaziantep,Elazığ da hissedilen depremin Malatya da olduğu düşünülüyor, Elazığ da yıkılan binalar var, Elazığ Halkı sokakta depremler devam ediyor yine 6.8 şiddetinde ve 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi 24 oCAK 2020 ELAZIĞ depremi

Merkezi Elazığ da 7 şiddetinde deprem oldu.. Son dakika..

Kayseri,Sivas,Elazığ,Gaziantep de hemen hemen Anadolu illerinde hissedilen depremin Malatya'da olduğu düşünülüyor..

HATLAR KİLİTLENDİ, MALATYA'DA KİMSEYE ULAŞILMIYOR

Yakınlarına ulaşmak isteyen insanlar,malesef deprem nedeni ile kimseye ulaşamıyor..Malatyadan gelen son bilgilere göre şuan için ölen ya da yaralanan bilgisi gelmedi..Yıkımın olup olmadığı ise ilerleyen saatlerde bilgisi gelecek..

Elazıyda bir çok balkonun ve bazı binaların tamamen yıkıldı ve bir çok binananın çok ağır hasar aldığı ve yıkıldığı ve itfaiye afad ve askeriye ye ait bütün birimlker harekete geçti şuana kadar meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı biligisi gelmedi

Kamusaati.com an ve an depremi takip ediyor..

Malatyada tüm ilçelerde hissedilen 6,8 şiddetli depremin ardından yetkililerin açıklaması yapması bekleniyor.Yakınlarına ulaşan bazı kişilerin verdiği bilgilere göre, "Çok sallandık,çok kötüydü,en az 20 sn kadar sallandıklarını söyledi.Malatya halkı şuanda sokaklarda, ...

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