El Salvador'da 2 bin kişilik çete yeni cezaevine nakledildi! Görüntüler dünyada gündem oldu

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2000 çete üyesinden oluşan ilk grubun ülkedeki yüksek güvenlikli yeni bir cezaevine nakledildiğini açıkladı. O anlara ait yayınlanan görüntüler ise dünyada gündem oldu.

Dünyanın en yüksek suç oranına sahip ülkelerinden biri olan El Salvador'da, hükümet yeni bir adım attı. Ülkede hükümete yönelik tepkiler yükselirken, binlerce mahkum yeni açılan yüksek teknoloji 'Terörizm Hapishanesine' taşındı.

"CEZA HÜCRELERİ" BULUNUYOR

Yüksek teknoloji gözetleme sistemi ile dizayn edilmiş ve 40.000 suçluyu barındıracak şekilde tasarlanmış hapishanenin, Amerika'nın en büyük mega hapishanesi olduğu tahmin ediliyor. Her biri 80 kişilik 32 hücresi bulunan hapishanede, kötü davranan çete üyelerinin cezalandırılması için karanlık, penceresiz 'ceza hücreleri' yer alıyor.

"SUÇLULAR İÇİN ARTIK YETERİNCE YER VAR"

Cumhurbaşkanı Nayib Bukele Twitter'dan yaptığı açıklamada "El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkesi olmaktan çıkıp Amerika'nın en güvenli ülkesi konumuna gelmeyi başardı. Bunu nasıl yaptık? Suçluları hapse atarak. Suçlular için yeterince yer var mı? Artık var. Burası, çete mensuplarının nüfusa daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" ifadelerini kullandı.

YALIN AYAK VE ELLERİ KELEPÇELİ GÖRÜNTÜLENDİLER

Yüksek teknolojili hapishaneye ilk olarak 2 bin çete mensubu getirildi. AFP Haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda çete mensuplarının üzerlerinde sadece beyaz şortlarla, yalın ayak hapishaneye girdiği görülüyor. Elleri arkadan kelepçeli olan mahkumların hepsinin mensup oldukları çetelere dair dövmeler taşıması ve hepsinin saçlarının kazınmış olması dikkat çekiyor.

GÜNDEM YARATTI

Söz konusu çetenin fotoğrafları dünyada büyük yankı uyandırdı.Latin Amerika odaklı sivil toplum kuruluşu WOLA'nın başkanı Carolina Jimenez görüntüleri eleştirirken "Bu cezaevi Nayib Bukele yönetiminin suçu önlemeye yönelik net planları olmadığını bize gösteriyor." dedi.