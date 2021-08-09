Ekşi Sözlük'teki ayaklanma çağrısında bulunan başlık için soruşturma başlatıldı

Sosyal paylaşım platformu olan Ekşi Sözlük'teki "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu başlık ve başlık altında suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik sosyal medyada gündem olunca pek çok kullanıcı ve haber sitesi "provokasyon" eleştirisinde bulunarak tepki göstermişti.

SUÇ VE SUÇ UNSURU İÇEREN İFADELERE RASTLANDI

Söz konusu içerik hakkında, başlık ve altında yer alan paylaşımlarda suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu tespit edilerek, şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı