İstabul İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yapmadığı, yarım bıraktığı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin Yolunu Bakanlık BitiyorKoronavirüsle mücadele kapsamında yapımı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin, açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi.
Ekrem'in Yapmadığı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin Yolunu Bakanlık Bitiriyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapımı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin, açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi.
BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI
Açılışa 3 gün kalan hastanenin yollarında, büyük kısım tamamlandı. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor.
İBB YARIM BIRAKMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kaynak yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenmişti.
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