Ekrem'in Yapmadığı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin Yolunu Bakanlık Bitiriyor

İstabul İbb Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yapmadığı, yarım bıraktığı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin Yolunu Bakanlık BitiyorKoronavirüsle mücadele kapsamında yapımı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin, açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi.

Ekrem'in Yapmadığı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin Yolunu Bakanlık Bitiriyor
17 Nisan 2020 Cuma 12:08

Ekrem'in Yapmadığı Başakşehir Şehir Hastanesi’nin Yolunu Bakanlık Bitiriyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapımı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi’nin, açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yapımını hızlandırın' talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi, açılışa hazır hale geldi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI

Açılışa 3 gün kalan hastanenin yollarında, büyük kısım tamamlandı. Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

İBB YARIM BIRAKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kaynak yetersizliği nedeniyle yarım bıraktığı yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenmişti.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yolu bitiyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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